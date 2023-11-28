Смородская: Может быть, «Локомотив» не хочет играть Кубок России дальше

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская оценила ничью «железнодорожников» в гостевом матче Кубка России против «Балтики».

«Считаю, что в «Локо» сейчас что-то не ладится. Может быть, они просто не хотели играть Кубок дальше. Тут сложно сказать», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

Первая встреча четвертьфинальной стадии в Калининграде завершилась со счётом 2:2. Гол Тимура Сулейманова, оформившего дубль, в компенсированное время позволил команде Михаила Галактионова уйти от поражения. Ответный матч пройдёт в Москве в марте следующего года.