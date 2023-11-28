Мор прокомментировал ничью «Балтики» и «Локомотива» в Кубке России

Эдуард Мор оценил итог встреча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между «Балтикой» и «Локомотивом».

«Матчи, где, казалось бы, от поражения не уйти, они добиваются ничьей. Жаль «Балтику», так как вопрос в психологии, после второго забитого мяча они сами отошли назад и позволили «Локомотиву» атаковать», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

По его мнению, встреча полностью оправдала ожидания, отметив хороший уровень футбола и закономерность итогового результата.

Напомним, что «Локомотив» смог отыграться в компенсированное время и свести гостевой матч к ничейному результату 2:2. Дублем в составе «железнодорожников» отметился Тимур Сулейманов.