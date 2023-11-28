«Начинают сильно нервничать, когда им забивают» - Булыкин назвал проблему «Локомотива» в последних играх

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подвёл итог первого матча Пути РПЛ Кубка России, в котором «железнодорожники» сыграли вничью с «Балтикой» (2:2).

«Проблема в том, что немного расслабляется «Локомотив» и начинает сильно нервничать, когда ему забивают. Это снова сказалось, могли проиграть, но молодцы, что в концовке Сулейманов сравнял. В принципе, помог команде, потому что вторая игра в Москве должна быть полегче. Я думаю, что «Локомотив» должен проходить «Балтику», - сказал Булыкин.

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«Балтика» перевернула матч за пять минут, но «Локомотив» ушёл от поражения в компенсированное время