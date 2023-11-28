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Игнашевич: «Конечно, элемент разочарования присутствует»

28 Ноября 2023 • 20:40 Комментировать
Балтика
2:2
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после игры с «Локомотивом».

- Не дожали или не дотерпели?

- Конечно, не дотерпели. К сожалению, не получилось подарить победу болельщикам, которые давно ее ждут. Поэтому, конечно, элемент разочарования присутствует.

- Здорово в первом тайме смотрелся Осипов. С чем связана его замена? И Бистрович тоже хорошо вошел в игру, и Мусаев, но почему Осипова поменяли?

- Они получили практику сегодня, чтобы через три дня быть в хорошем состоянии перед «Факелом».

- В очередной раз показалось, что «Балтика» более раскрепощено чувствовала себя в кубковом матче, чем в чемпионате. Как считаете,  это так?

- Нет, не сказал бы. Мы плохо вошли в игру, через два дня на третий. К сожалению, не очень комфортное состояние было. Но через не могу… первый тайм сыграли не очень хорошо, не очень качественно. Во втором тайме уже продышались, была уже другая история, поэтому второй тайм надо взять за основу.

- Исходя из содержания игры, можно назвать итог матча справедливым?

- Да, наверное. Конечно, ничья - справедливый итог, потому что если бы мы в прошлом сезоне хотя бы раз в неделю играли с такими командами, как «Локомотив», мы бы могли терпеть. У нас состав укомплектован футболистами вторых дивизионов, поэтому даже легионеры, которые к нам пришли, они, безусловно, нас усилили. Но уровень чемпионата РПЛ, темп, скорость игры выше, чем было. Даже им тяжело.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич

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