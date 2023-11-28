Глушаков: «Спартаку» будет сложновато играть с «Оренбургом», но они безусловные фавориты»

Экс-футболист столичного «Спартака» Денис Глушаков высказался в преддверии кубкового противостояния между «красно-белыми» и «Оренбургом».

«В Оренбурге всегда сложно играть. В этом сезоне «Оренбург» не блещет. Но «Спартак» — красная тряпка для всей России. «Спартаку» будет сложновато играть, но они безусловные фавориты», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Напомним, по итогам группового этапа «красно-белые» заняли первое место в группе D, а команда Давида Деограсии финишировала на второй позиции в квартете A.

Первая четвертьфинальная игра Кубка России Пути РПЛ «Оренбург» - «Спартак» состоится завтра, 29 ноября. Встреча должна будет стартовать в 16:00 (мск). За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.