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Глушаков: «Спартаку» будет сложновато играть с «Оренбургом», но они безусловные фавориты»

28 Ноября 2023 • 20:40 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
1 3.30 X 3.95 2 2.07
Через 18 ч. 57 мин.

Экс-футболист столичного «Спартака» Денис Глушаков высказался в преддверии кубкового противостояния между «красно-белыми» и «Оренбургом».

«В Оренбурге всегда сложно играть. В этом сезоне «Оренбург» не блещет. Но «Спартак» — красная тряпка для всей России. «Спартаку» будет сложновато играть, но они безусловные фавориты», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Напомним, по итогам группового этапа «красно-белые» заняли первое место в группе D, а команда Давида Деограсии финишировала на второй позиции в квартете A.

Первая четвертьфинальная игра Кубка России Пути РПЛ «Оренбург» - «Спартак» состоится завтра, 29 ноября. Встреча должна будет стартовать в 16:00 (мск). За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Оренбург ещё теги

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