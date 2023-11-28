Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Галактионов: «Позитив после того, как мы забили на последней минуте, он присутствует»

28 Ноября 2023 • 20:34 Комментировать
Балтика
2:2
Локомотив Москва
окончен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после игры с «Балтикой».

- К сожалению, после опять выхода на поле после перерыва мы, владея полностью, хорошо играя после первого тайма, начали очень легко терять мячи, такие необоснованные потери. Естественно, это вылилось в давление игроков соперника, «Балтики». Ну и, конечно, гол со стандарта пропустили, что не очень хорошо. Но потом опять концовка, начали создавать моменты и эпизоды. Понятно, что тяжело взламывать организованную оборону, когда соперник большим количеством обороняется. Но мы проявили характер, и стратегически сегодня получился такой хороший кубковый матч, боевитый. Стратегически сегодня это важная ничья, потому что впереди домашний ответный матч после зимнего перерыва. Очень важно, что сегодня так, как развивалась игра, сумели вернуть ее, так сказать, в обратную сторону. Позитив после того, как мы забили на последней минуте, он присутствует.

- Как считаете, вы заменами игру освежили.

- Мы постарались это сделать. С учетом того, что у Ненахова после единоборства карточка появилась, понимали силу атак из глубины Самошникова, а он умеет разгонять свои атаки. Воспользовались пространством, был хороший прострел от него, когда он из глубины  поднялся, и Сулейманов реализовал, гол.

- Сулейманов сделал дубль. Он стал ближе к основному составу? У него есть шансы появиться на поле в матче с «Зенитом»?

- Надо понять, как у нас сейчас будет развиваться ситуация по травмированным и больным. Мы сейчас прилетим, увидим, как восстановились ребята, которые сюда не приехали, как они себя хорошо чувствуют, как готовы. У нас есть время, поэтому уже ближе  к игре решим о появлении того или иного игрока в стартовом составе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов

Новости по матчу

Сегодня, 28 Ноября
20:57
Смородская: Может быть, «Локомотив» не хочет играть Кубок России дальше
20:52
Мор прокомментировал ничью «Балтики» и «Локомотива» в Кубке России
20:40
Игнашевич: «Конечно, элемент разочарования присутствует»
20:34
Галактионов: «Позитив после того, как мы забили на последней минуте, он присутствует»
20:26
Аванесян: «Верили в перерыве, что можем перевернуть игру после счёта 0:1»
20:18
Сулейманов оформил первый дубль за «Локомотив»
20:12
«Балтика» перевернула матч за пять минут, но «Локомотив» ушёл от поражения в компенсированное время 1
19:45
«Балтика» за несколько минут перевернула ход матча с «Локомотивом», забив два гола 1
19:41
Сулейманову осталось два голевых действия, чтобы его выкупил «Локомотив»
19:04
«Балтика» провела седьмой подряд тайм без забитых голов
18:38
«Локомотив» забыл два гола подряд в матче с «Балтикой», один - засчитали
18:20
Галактионов: «По-хорошему, по-спортивному злые на себя»
18:13
Игнашевич: «Надеемся подготовить ребят через эту игру к матчу в Воронеже»
18:11
​Названа причина отсутствия Дзюбы в заявке «Локомотива»
17:45
«Балтика» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
17:23
Ворота «Балтики» и «Локомотива» будут защищать два вратаря-ветерана
17:18
Гилерме — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Балтикой»
17:17
«Балтика» назвала состав на матч с «Локомотивом», Джанаев и Жиров – в основе
15:34
​РФС продуманнее РПЛ - в Калининграде есть красный мяч
15:27
​Смородская уверена, что «Локомотив» без проблем пройдёт «Балтику»
13:52
Гаджиев: «Между «Локомотивом» и «Балтикой» нет слишком большой разницы»
13:32
Петрушин: «У «Динамо» много шансов, чтобы завтра победить «Зенит»
02:00
Балтика - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Ноября
20:40
Булыкин воздержался называть «Локомотив» фаворитом матча с «Балтикой»
13:30
Балтика — Локомотив Москва: актуальная ставка и прогноз на матч Кубка России — 28 ноября 2023
12:53
Кукуян рассудит кубковый матч между «Динамо» и «Зенитом» - другие назначения
25 Ноября
23:00
Агроном «Балтики» — о погодных условиях на матче: «Руководство «Спартака» меня поблагодарило»
09 Ноября
19:59
​Обнародовано расписание первых матчей плей-офф Кубка России
03 Ноября
21:47
Руслан Нигматуллин: «Противостояние Игнашевича и «Локомотива» - это интересно»
18:17
Наумов: «Балтика – кубковая команда, «Локомотиву» легко не будет»
17:30
Пономарёв: «Динамо» может пройти «Зенит», а «Балтика» - «Локомотив»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Балтика Балтика
Локомотив Москва Локомотив Москва
2
2
2.95 3.35 2.43
Видео
29.11.23 в 16:00
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
3.85 4.10 1.82
Видео
29.11.23 в 18:15
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.85 3.70 2.32
Видео
29.11.23 в 18:15
Динамо Москва Динамо Москва
Зенит Зенит
3.25 3.80 2.08
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
20:57 · Кубок России
Смородская: Может быть, «Локомотив» не хочет играть Кубок России дальше
20:52 · Кубок России
Мор прокомментировал ничью «Балтики» и «Локомотива» в Кубке России
20:40 · Кубок России
Игнашевич: «Конечно, элемент разочарования присутствует»
20:40 · Кубок России
Глушаков: «Спартаку» будет сложновато играть с «Оренбургом», но они безусловные фавориты»
20:34 · Кубок России
Галактионов: «Позитив после того, как мы забили на последней минуте, он присутствует»
20:26 · Кубок России
Аванесян: «Верили в перерыве, что можем перевернуть игру после счёта 0:1»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов оформил первый дубль за «Локомотив»
20:00 · Кубок России
Радченко назвал фаворита матча «Динамо» - «Зенит»
19:46 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» забила впервые за четыре официальных матча
19:45 · Кубок России
«Балтика» за несколько минут перевернула ход матча с «Локомотивом», забив два гола 1
19:41 · Россия. Премьер-лига
Сулейманову осталось два голевых действия, чтобы его выкупил «Локомотив»
19:40 · Кубок России
​Червиченко: «Динамо» может огорчить «Зенит»
19:04 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» провела седьмой подряд тайм без забитых голов
18:38 · Кубок России
«Локомотив» забыл два гола подряд в матче с «Балтикой», один - засчитали
18:20 · Кубок России
Галактионов: «По-хорошему, по-спортивному злые на себя»
Все новости