Галактионов: «Позитив после того, как мы забили на последней минуте, он присутствует»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после игры с «Балтикой».

- К сожалению, после опять выхода на поле после перерыва мы, владея полностью, хорошо играя после первого тайма, начали очень легко терять мячи, такие необоснованные потери. Естественно, это вылилось в давление игроков соперника, «Балтики». Ну и, конечно, гол со стандарта пропустили, что не очень хорошо. Но потом опять концовка, начали создавать моменты и эпизоды. Понятно, что тяжело взламывать организованную оборону, когда соперник большим количеством обороняется. Но мы проявили характер, и стратегически сегодня получился такой хороший кубковый матч, боевитый. Стратегически сегодня это важная ничья, потому что впереди домашний ответный матч после зимнего перерыва. Очень важно, что сегодня так, как развивалась игра, сумели вернуть ее, так сказать, в обратную сторону. Позитив после того, как мы забили на последней минуте, он присутствует.

- Как считаете, вы заменами игру освежили.

- Мы постарались это сделать. С учетом того, что у Ненахова после единоборства карточка появилась, понимали силу атак из глубины Самошникова, а он умеет разгонять свои атаки. Воспользовались пространством, был хороший прострел от него, когда он из глубины поднялся, и Сулейманов реализовал, гол.

- Сулейманов сделал дубль. Он стал ближе к основному составу? У него есть шансы появиться на поле в матче с «Зенитом»?

- Надо понять, как у нас сейчас будет развиваться ситуация по травмированным и больным. Мы сейчас прилетим, увидим, как восстановились ребята, которые сюда не приехали, как они себя хорошо чувствуют, как готовы. У нас есть время, поэтому уже ближе к игре решим о появлении того или иного игрока в стартовом составе.