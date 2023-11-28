Аванесян: «Верили в перерыве, что можем перевернуть игру после счёта 0:1»

Лучший футболист матча «Балтика» - «Локомотив» (2:2) Тигран Аванесян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Я бы, наверное, не выделял никого, все-таки в футбол играет команда, побеждает и выигрывает команда. Хочется сказать сегодня своей команде большое спасибо, что мы до последнего бились, верили в перерыве, что можем перевернуть игру после счета 0:1. Все равно осадок неприятный остается после таких матчей, когда вроде бы все уже идет к победе, но за считанные секунды до конца ты пропускаешь гол. Есть неприятный осадок, но мне очень приятно. Большое спасибо нашим болельщикам, они у нас самые лучшие. Спасибо им, что выбрали меня. Приходите на каждый матч, мы постараемся подарить вам как можно больше очков и ярких эмоций.