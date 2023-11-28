Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ничью «железнодорожников» в первом матче Кубка России Пути РПЛ против «Балтики» (2:2).

«Я сказал бы, что «Локомотив» достаточно уверенно играл в первом тайме. Особенно бы отметил концовку первой половины игры, команда забрала мяч и не подпускала особо «Балтику» к своим воротам. Во втором тайме хозяева добавили в движении, а у «Локомотива» перестали получаться переходы из обороны в атаку. «Железнодорожники» сели низко, в итоге получили гол. Потом команда перестроилась и начала играть смелее, ну а потом получилось просто сравнять.

С чем связана неуверенная игра «Локомотива»? Думаю, что в игре принимали 70% основных футболистов, возможно, игроки думают уже об игре с «Зенитом» и хотели победить малыми силами», — сказал Гуренко.

«Балтика» перевернула матч за пять минут, но «Локомотив» ушёл от поражения в компенсированное время