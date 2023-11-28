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Кубок России

«Балтика» перевернула матч за пять минут, но «Локомотив» ушёл от поражения в компенсированное время

28 Ноября 2023 • 20:12 Комментировать (1)
Балтика
2:2
Локомотив Москва
окончен

«Локомотив» и «Балтика» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Первый матч четвертьфинала Пути РПЛ состоялся 28 ноября на стадионе «Ростех Арена».

Протокол игры  
Балтика2:2Локомотив Москва
  16'Сулейманов Тимур (0:1)
(1:1) Аванесян Тигран65'  
(2:1) Гассама Натан70'  
  Сулейманов Тимур (2:2)
Джанаев СосланЖиров АлександрРадмановац НиколаГассама НатанМаляров Кирилл  49'Аванесян ТигранСото Гильермо 55' (Фернандес Роберто ( 55') Осипов Александр 46' (Бистрович Кристиян ( 46') Галоян АртурКузьмин Максим 46' (Мусаев Тамерлан ( 46'  83') Энрикес Анхело 68' (Пряхин Сергей ( 68')
Запасные: Корякин АлександрКазаев ЯнБориско МаксимДудиев АсланЛамейра ЖоаоОстойич ИванПуцко АлександрГузина Гедеон
Гильерме дос СантосТикнизян НаирФассон ЛукасМорозов ЕвгенийНенахов Максим  78' 83' (Рыбчинский Дмитрий ( 83') Баринов ДмитрийКарпукас АртёмПиняев Сергей 66' (Глушенков Максим ( 66') Миранчук Антон 60' (Сарвели Владислав ( 60') Жемалетдинов Рифат 66' (Самошников Илья ( 66') Сулейманов Тимур
Запасные: Погостнов ЕгорКуликов ДаниилКузьмичёв ИванЛантратов ИльяМарадишвили КонстантинЩетинин МихаилСильянов АлександрХудяков Даниил
28 ноября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).

 

Два раза кряду «Балтика» принимает московский клуб на своём поле. В субботу играли против «Спартака» и на заснеженном поле уступили со счётом 0:2. Отыграться на гостях из столицы предстояло в матче против «Локомотива», пожаловавшего на первую игру 1/4 финала запутанного Пути РПЛ. Стихия в этот раз была более благосклонна к хозяевам, ну а московская команда вновь своим традициям изменять не стала.

Уже на первой минуте Сулейманов мог открывать счёт, продавив Жирова высоким прессингом. Тимур уже выскочил на Джанаева и готовился бить, но и Сослан не терял времени даром. Сократил дистанцию, первым сыграв по мячу. «Балтика» тоже не отставала, поджимала соперника у его ворот. Так случилась ошибка Гилерме, вынесшего мяч аккурат на Сото. Тот покатил правее, откуда пальнул Кузьмин. Метров 10 было до ворот, но в створ попасть не удалось.

На это «Локомотив» ответил аж двумя голами, но если первый раз Тимур Сулейманов занёс мяч в сетку из офсайда, то вторая попытка была засчитана. С правого фланга навесил Ненахов, форвард ускользнул от опеки и бил метров с семи – 0:1. Здесь шансов выручить у Джанаева уже не было. И только после этого игра успокоилась. Большое количество ошибок в передачах и будто навалившаяся усталость, разрушали атаки даже без активного включения оборонцев.

«Балтика» играла забросами, однажды Энрикес смог выиграть верх и продуктивно скинуть на дугу штрафной площади. Набежавший Осипов пробил хлестко, но неточно. Давление «Балтики» всё возрастало, «Локомотив» совсем пропал, Игнашевич произвёл толковые перестановки (вышли Мусаев и Бистрович), и результат не заставил себя ждать. Жиров после подачи Кристияна и паники не сумел пробить в створ, Мусаев классным дальним ударом размял Гилерме. «Локо» трещал по швам и на 65-й минуте всё-таки пропустил.

У лицевой линии разыграли «двоечку» Галоян и Энрикес, пошёл прострел в центр. Баринов успел первым, но просто выкатил мяч на Аванесяна, сходу пробившего под штангу – 1:1. Прошло всего пять минут и навес Бистровича от угла поля всё-таки «зажёг». Гилерме неудачно пошёл на перехват, проиграл касание Гассама, который затылком поразил пустой уже створ – 2:1. «Балтика» перевернула ход матча, а в концовке держала победный счёт. Но не удержала концентрацию на последних секундах.

Шла третья добавленная минута, когда оформил дубль Сулейманов. Тимур воспользовался навалом и забросом Глушенкова, вколотив мяч в сетку из центра штрафной площади - 2:2. «Локомотив» отыгрался в Калининграде, оставив решение вопросов на весну. Будет ответный матч в Москве, а проигравший по его итогам всё равно не вылетает из Кубка России – только лишь падает в Путь регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Дарт Уилфред
28 Ноября 2023 в 20:49
Матч в котором обе команды показали как НЕ НАДО делать, ведя в счете. Сначала одни удерживали 1-0, потом другие 2-1. Итог для тех и других был предсказуем: пропущенные мячи
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