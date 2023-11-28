«Балтика» за несколько минут перевернула ход матча с «Локомотивом», забив два гола

В эти минуты «Балтика» и «Локомотив» проводят первый матч плей-офф в кубковом Пути регионов. Гостевая команда открыла счёт в начале поединка, когда Тимур Сулейманов головой замкнул навес с правого фланга и переправил мяч в дальнюю часть ворот. На 59-й минуте коллектив из Калининграда отыгрался. Также атака началась на правом фланге, мяч был доставлен в штрафную, там Дмитрий Баринов не смог его выбить, выдав передачу на Тиграна Аванесяна, который здорово исполнил, а Гилерме не сумел выручить. Еще одна атака, и Натан Гассама забил второй мяч хозяев.

На табло 2:1. Напомним, что в следующем году команды проведут ответный поединок. Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.