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«Локомотив» забыл два гола подряд в матче с «Балтикой», один - засчитали

28 Ноября 2023 • 18:38 Комментировать
Балтика
0:1
Локомотив Москва
1 2.75 X 3.40 2 2.60
1-й тайм

Перед матчем с «Балтикой» главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил о серьёзном настрое своей команды на этот поединок. И его подопечные действительно мощно начали поединок в Калининграде. В одной из атак мяч был разыгран до верного, но гол Тимура Сулейманова был отменен из-за положения вне игры. Вскоре еще один выпад, но к форварду мяч был доставлен справа по воздуху, и Сулейманов метров с семи головой переправил его впритирку с левой штангой. Счёт стал 0:1. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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