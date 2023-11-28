«Локомотив» забыл два гола подряд в матче с «Балтикой», один - засчитали

Перед матчем с «Балтикой» главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил о серьёзном настрое своей команды на этот поединок. И его подопечные действительно мощно начали поединок в Калининграде. В одной из атак мяч был разыгран до верного, но гол Тимура Сулейманова был отменен из-за положения вне игры. Вскоре еще один выпад, но к форварду мяч был доставлен справа по воздуху, и Сулейманов метров с семи головой переправил его впритирку с левой штангой. Счёт стал 0:1. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.