Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Галактионов: «По-хорошему, по-спортивному злые на себя»

28 Ноября 2023 • 18:20 Комментировать
Балтика
0:1
Локомотив Москва
1 2.75 X 3.40 2 2.60
перерыв

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Балтикой».

- Много сил и эмоций отдано вашим тренерским штабом и командой в прошлом поединке. Хватило ли столь короткого отрезка, учитывая, что вы только вчера прибыли в Калининград, на полноценное восстановление и подготовку к этому не менее важному матчу?

- Понятно, что через два дня на третий, что эти дни больше посвятили восстановлению и подготовке теории, потому что вчера удалось только разминку провести. И определенные детали, которые нам сегодня предстоят в игре, обозначить. С точки зрения эмоциональной составляющей мы по-хорошему, по-спортивному злые на себя. Потому что как сложилась концовка матча, тот матч, который  мы должны были выигрывать, но, к сожалению, сами, а мы отталкиваемся от своей игры, упустили победу. Поэтому сегодня вся команда нацелена на то, чтобы наша спортивное самолюбие взыграло, и реабилитироваться за тот матч и добиться победы сегодня.

- У вас большие получились изменения в составе по сравнению с матчем с «Крыльями». Можно отчасти сегодняшний кубковый поединок назвать что ли подготовительным к предстоящему матчу с лидером чемпионата?

- Вы знаете, мы пошагово действуем, потому что есть сегодняшний день, сегодняшняя игра, сегодняшний матч, стратегия игры, мы добавили нескольких свежих игроков, которые  у нас не принимали участия или мало сыграли в предыдущем матче. Мы очень надеемся, что они внесут ту свежую кровь в характер игры сегодня.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов

Новости по матчу

Сегодня, 28 Ноября
19:04
«Балтика» провела седьмой подряд тайм без забитых голов
18:38
«Локомотив» забыл два гола подряд в матче с «Балтикой», один - засчитали
18:20
Галактионов: «По-хорошему, по-спортивному злые на себя»
18:13
Игнашевич: «Надеемся подготовить ребят через эту игру к матчу в Воронеже»
18:11
​Названа причина отсутствия Дзюбы в заявке «Локомотива»
17:23
Ворота «Балтики» и «Локомотива» будут защищать два вратаря-ветерана
17:18
Гилерме — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Балтикой»
17:17
«Балтика» назвала состав на матч с «Локомотивом», Джанаев и Жиров – в основе
15:34
​РФС продуманнее РПЛ - в Калининграде есть красный мяч
15:27
​Смородская уверена, что «Локомотив» без проблем пройдёт «Балтику»
13:52
Гаджиев: «Между «Локомотивом» и «Балтикой» нет слишком большой разницы»
13:32
Петрушин: «У «Динамо» много шансов, чтобы завтра победить «Зенит»
02:00
Балтика - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Ноября
20:40
Булыкин воздержался называть «Локомотив» фаворитом матча с «Балтикой»
13:30
Балтика — Локомотив Москва: актуальная ставка и прогноз на матч Кубка России — 28 ноября 2023
12:53
Кукуян рассудит кубковый матч между «Динамо» и «Зенитом» - другие назначения
25 Ноября
23:00
Агроном «Балтики» — о погодных условиях на матче: «Руководство «Спартака» меня поблагодарило»
09 Ноября
19:59
​Обнародовано расписание первых матчей плей-офф Кубка России
03 Ноября
21:47
Руслан Нигматуллин: «Противостояние Игнашевича и «Локомотива» - это интересно»
18:17
Наумов: «Балтика – кубковая команда, «Локомотиву» легко не будет»
17:30
Пономарёв: «Динамо» может пройти «Зенит», а «Балтика» - «Локомотив»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Балтика Балтика
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
1
2.95 3.35 2.43
Видео
29.11.23 в 16:00
Оренбург Оренбург
Спартак Москва Спартак Москва
3.85 4.10 1.82
Видео
29.11.23 в 18:15
Ростов Ростов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.85 3.70 2.32
Видео
29.11.23 в 18:15
Динамо Москва Динамо Москва
Зенит Зенит
3.25 3.80 2.08
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
19:04 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» провела седьмой подряд тайм без забитых голов
18:38 · Кубок России
«Локомотив» забыл два гола подряд в матче с «Балтикой», один - засчитали
18:20 · Кубок России
Галактионов: «По-хорошему, по-спортивному злые на себя»
18:13 · Кубок России
Игнашевич: «Надеемся подготовить ребят через эту игру к матчу в Воронеже»
18:11 · Кубок России
​Названа причина отсутствия Дзюбы в заявке «Локомотива»
17:45 · Кубок России
«Балтика» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
17:34 · Кубок России
Сёмин: «Динамо» — фаворит в матче с «Зенитом»
17:23 · Кубок России
Ворота «Балтики» и «Локомотива» будут защищать два вратаря-ветерана
17:18 · Кубок России
Гилерме — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Балтикой»
17:17 · Кубок России
«Балтика» назвала состав на матч с «Локомотивом», Джанаев и Жиров – в основе
16:34 · Кубок России
​ЦСКА везёт красные мячи в Ростов-на-Дону фото
15:34 · Кубок России
​РФС продуманнее РПЛ - в Калининграде есть красный мяч фото
15:27 · Кубок России
​Смородская уверена, что «Локомотив» без проблем пройдёт «Балтику»
14:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Не хочу комментировать контракт Кости до игры с «Зенитом»
14:08 · Кубок России
Мостовой рассказал, что думает о матче «Динамо» - «Зенит»
Все новости