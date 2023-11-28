Галактионов: «По-хорошему, по-спортивному злые на себя»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Балтикой».

- Много сил и эмоций отдано вашим тренерским штабом и командой в прошлом поединке. Хватило ли столь короткого отрезка, учитывая, что вы только вчера прибыли в Калининград, на полноценное восстановление и подготовку к этому не менее важному матчу?

- Понятно, что через два дня на третий, что эти дни больше посвятили восстановлению и подготовке теории, потому что вчера удалось только разминку провести. И определенные детали, которые нам сегодня предстоят в игре, обозначить. С точки зрения эмоциональной составляющей мы по-хорошему, по-спортивному злые на себя. Потому что как сложилась концовка матча, тот матч, который мы должны были выигрывать, но, к сожалению, сами, а мы отталкиваемся от своей игры, упустили победу. Поэтому сегодня вся команда нацелена на то, чтобы наша спортивное самолюбие взыграло, и реабилитироваться за тот матч и добиться победы сегодня.

- У вас большие получились изменения в составе по сравнению с матчем с «Крыльями». Можно отчасти сегодняшний кубковый поединок назвать что ли подготовительным к предстоящему матчу с лидером чемпионата?

- Вы знаете, мы пошагово действуем, потому что есть сегодняшний день, сегодняшняя игра, сегодняшний матч, стратегия игры, мы добавили нескольких свежих игроков, которые у нас не принимали участия или мало сыграли в предыдущем матче. Мы очень надеемся, что они внесут ту свежую кровь в характер игры сегодня.