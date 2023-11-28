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Игнашевич: «Надеемся подготовить ребят через эту игру к матчу в Воронеже»

28 Ноября 2023 • 18:13 Комментировать
Балтика
0:1
Локомотив Москва
1 2.75 X 3.40 2 2.60
1-й тайм

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- После тяжелейшего матча со «Спартаком» успела команда эмоционально и физически подготовиться, перенастроиться и как-то собраться на сегодняшний матч?

- Конечно. Игра ответит на все вопросы, но играть два домашних матча через два на третий - не самая сложная задача.

- «Балтика» забила в кубковых поединках столько же мячей, как и в чемпионате, хотя сыграно почти в три раза меньше матчей. После голевой феерии с «Ахматом» у «Балтики» в трех матчах  не было забитых мячей. С чем связан такой перекос, как над этим можно работать? Что можно в сегодняшнем матче ожидать в плане забитых мячей?

- Все-таки показательна наша история в чемпионате. 16 матчей и не очень много забитых мячей. В Кубке, да, есть экспериментальные составы, может быть, футболисты более раскованно действуют. Здесь нам больше везет, здесь мы больше забиваем. Надеемся, традиция продолжится.

- В двух домашних матчах прошедших «Балтика» потеряла двух вратарей. Если с Латышонком всё понятно, он раньше весны не поможет, Максим Бориско - когда мы ждем его восстановления? Он сегодня в резерве, повреждение не такое серьезное?

- Да, не всё так серьезно, незначительное мышечное повреждение, поэтому будем надеяться, что в Воронеже он уже будет доступен. И, конечно, в последней игре.

- Четыре изменения в составе по сравнению с прошлым матчем у «Балтики». Вы в голове держите предстоящий матч с воронежский «Факелом»?

- Конечно, держим. Изменения поэтому, и плановые замены у нас  в плане. Поэтому надеемся подготовить ребят через эту игру к матчу в Воронеже.

- То есть можно поединок назвать отчасти подготовительным?

- Игра в Воронеже на данном отрезке для нас, конечно, важнее.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич

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