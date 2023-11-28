​Названа причина отсутствия Дзюбы в заявке «Локомотива»

Нападающий Артём Дзюба не попал в заявку «Локомотива» на кубковый матч против «Балтики». Главный тренер московской команды Михаил Галактионов сообщил о том, что Дзюба пропускает игру по медицинским показаниям. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

В сезоне 2023/2024 Артём Дзюба провёл за «Локомотив» 18 матчей. В них 35-летний форвард записал на свой счёт четыре гола и три результативных паса на партнёров.

Матч между «Балтикой» и «Локомотивом» стартует в 18:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.