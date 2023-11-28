«Балтика» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В Кубке России по футболу встречаются «Балтика» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Балтика - Локомотив Москва
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Протокол игры
|16'Сулейманов Тимур (0:1)
Джанаев Сослан•Жиров Александр•Радмановац Никола•Гассама Натан•Маляров Кирилл•Аванесян Тигран•Сото Гильермо•Осипов Александр•Галоян Артур•Кузьмин Максим•Энрикес Анхело
Гильерме дос Сантос•Тикнизян Наир•Фассон Лукас•Морозов Евгений•Ненахов Максим•Баринов Дмитрий•Карпукас Артём•Пиняев Сергей•Миранчук Антон•Жемалетдинов Рифат•Сулейманов Тимур
28 ноября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).
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