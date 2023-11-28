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«Балтика» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

28 Ноября 2023 • 17:45 Комментировать
Балтика
0:1
Локомотив Москва
1 2.75 X 3.40 2 2.60
1-й тайм

В Кубке России по футболу встречаются «Балтика» и «Локомотив».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Балтика0:1Локомотив Москва
 16'Сулейманов Тимур (0:1)
Джанаев СосланЖиров АлександрРадмановац НиколаГассама НатанМаляров КириллАванесян ТигранСото ГильермоОсипов АлександрГалоян АртурКузьмин МаксимЭнрикес Анхело
Запасные: Корякин АлександрКазаев ЯнБориско МаксимДудиев АсланЛамейра ЖоаоОстойич ИванПряхин СергейПуцко АлександрФернандес РобертоБистрович КристиянГузина Гедеон
Гильерме дос СантосТикнизян НаирФассон ЛукасМорозов ЕвгенийНенахов МаксимБаринов ДмитрийКарпукас АртёмПиняев СергейМиранчук АнтонЖемалетдинов РифатСулейманов Тимур
Запасные: Самошников ИльяГлушенков МаксимПогостнов ЕгорКуликов ДаниилКузьмичёв ИванЛантратов ИльяМарадишвили КонстантинЩетинин МихаилСильянов АлександрСарвели ВладиславРыбчинский ДмитрийХудяков Даниил
28 ноября. Стадион "Ростех Арена" (Калининград).
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Евро-Футбол.Ру,
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