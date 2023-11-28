Ворота «Балтики» и «Локомотива» будут защищать два вратаря-ветерана

В грядущем матче Кубка России между «Балтикой» и московским «Локомотивом» произойдёт довольно интересное событие – на поле выйдут ветераны среди российских вратарей, которым на двоих – более 70 лет.

Так, ворота «Балтики» будет защищать 36-летний Сослан Джанаев, которому 37 лет исполнится через три месяца – в марте 2024 года. В воротах «Локо» выйдет уже 37-летний Маринато Гилерме, который через пару недель встретит своё 38-летие.

Напомним, что до очного противостояния «Балтики» и «Локо» остаётся менее часа. Следить за ходом матча в формате текстовой трансляции можно у нас на портале.