Гилерме — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Балтикой»

Московский «Локомотив» опубликовал стартовый состав на первый матч плей-офф Кубка России с «Балтикой»

В составе «железнодорожников» с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Гилерме (вр), Тикнизян, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов (к), Жемалетдинов, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.

Матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Балтикой» и «Локомотивом» пройдет сегодня, 28 ноября. Старт поединка запланирован на 18:15 по столичному времени.

За всеми событиями можно будет следить в прямой текстовой трансляции на па портале LiveResult.

Напомним, ответная игра между командами состоится в марте следующего года.