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Гилерме — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Балтикой»

28 Ноября 2023 • 17:18 Комментировать
Балтика
...
Локомотив Москва
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Через 0 ч. 41 мин.

Московский «Локомотив» опубликовал стартовый состав на первый матч плей-офф Кубка России с «Балтикой»

В составе «железнодорожников» с первых минут на поле выйдут следующие футболисты: Гилерме (вр), Тикнизян, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов (к), Жемалетдинов, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.

Матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ между «Балтикой» и «Локомотивом» пройдет сегодня, 28 ноября. Старт поединка запланирован на 18:15 по столичному времени.

За всеми событиями можно будет следить в прямой текстовой трансляции на па портале LiveResult.

Напомним, ответная игра между командами состоится в марте следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме

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