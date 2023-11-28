«Балтика» назвала состав на матч с «Локомотивом», Джанаев и Жиров – в основе

Калининградская «Балтика» озвучила состав на грядущий матч Кубка России против «Локомотива». Команды в рамках первого раунда плей-офф Пути РПЛ встретятся через час в Калининграде.

Стартовый состав балтийцев выглядит следующим образом:

Джанаев, Жиров (к), Маляров, Гассама, Осипов, Кузьмин, Сото, Энрикес, Галоян, Радмановац, Аванесян.

Отметим, что опытный голкипер Сослан Джанаев проведёт свой второй официальный матч за клуб. Дебютировал он в минувшие выходные - в игре против московского «Спартака» в рамках РПЛ (0:2).

Текстовый репортаж матча «Балтика» - «Локомотив» - на нашем портале. Старт – в 18:15 по Москве!