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Кубок России

​ЦСКА везёт красные мячи в Ростов-на-Дону фото

28 Ноября 2023 • 16:34 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
1 2.80 X 3.70 2 2.45
29.11 18:15

В среду ЦСКА проведёт гостевой матч против «Ростова» - это будет игра четвертьфинала верхней части сетки плей-офф Кубка России. Пресс-служба московского клуба сообщила, что везёт с собой красные мячи.

«Мы не знаем, с какой погодой столкнёмся на матче в Ростове-на-Дону, поэтому, учитывая недавние проблемы с мячами, мы везём свои», - говорится в сообщении ЦСКА.

 

Стоит напомнить, что на выходных в снегопад в Премьер-лиге играли «Балтика» и «Спартак» (0:2). Команды использовали белый мяч с оранжевыми элементами, рассмотреть который было непросто. После игры РПЛ сообщила, что у лиги нет специального зимнего мяча на этот сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов

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