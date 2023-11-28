В среду ЦСКА проведёт гостевой матч против «Ростова» - это будет игра четвертьфинала верхней части сетки плей-офф Кубка России. Пресс-служба московского клуба сообщила, что везёт с собой красные мячи.

«Мы не знаем, с какой погодой столкнёмся на матче в Ростове-на-Дону, поэтому, учитывая недавние проблемы с мячами, мы везём свои», - говорится в сообщении ЦСКА.

Стоит напомнить, что на выходных в снегопад в Премьер-лиге играли «Балтика» и «Спартак» (0:2). Команды использовали белый мяч с оранжевыми элементами, рассмотреть который было непросто. После игры РПЛ сообщила, что у лиги нет специального зимнего мяча на этот сезон.