На выходных «Балтика» принимала «Спартак» в Премьер-лиге. Командам пришлось играть белым мячом с оранжевыми элементами, и такой мяч в условиях снегопада было непросто разглядеть. В РПЛ объяснили, что классического зимнего мяча у лиги просто нет.

А вот в Российском футбольном союзе оказались продуманнее. Перед матчем против «Локомотива» пресс-служба «Балтики» показала фотографию красного мяча, который в случае необходимости будет использоваться.

Как известно, Кубок России проводит именно РФС.

Матч между «Балтикой» и «Локомотивом» стартует в 18:15 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.