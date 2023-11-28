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​РФС продуманнее РПЛ - в Калининграде есть красный мяч фото

28 Ноября 2023 • 15:34 Комментировать
Балтика
...
Локомотив Москва
1 2.75 X 3.40 2 2.60
Через 2 ч. 30 мин.

На выходных «Балтика» принимала «Спартак» в Премьер-лиге. Командам пришлось играть белым мячом с оранжевыми элементами, и такой мяч в условиях снегопада было непросто разглядеть. В РПЛ объяснили, что классического зимнего мяча у лиги просто нет.

А вот в Российском футбольном союзе оказались продуманнее. Перед матчем против «Локомотива» пресс-служба «Балтики» показала фотографию красного мяча, который в случае необходимости будет использоваться.

 

Как известно, Кубок России проводит именно РФС.

Матч между «Балтикой» и «Локомотивом» стартует в 18:15 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

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