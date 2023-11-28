​Смородская уверена, что «Локомотив» без проблем пройдёт «Балтику»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», высказалась о противостоянии «железнодорожников» с «Балтикой» в Кубке России. Смородская уверена, что у команды Михаила Галактионова не возникнет проблем.

«Я считаю, что «железнодорожники» без проблем пройдут в следующий раунд плей-офф. «Локомотив» уже сегодня в гостевом матче выиграет и решит все задачи по проходу дальше в Кубке России», - слова Смородской приводит Metaratings.

Матч между «Балтикой» и «Локомотивом» стартует в 18:15 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Отметим, что ответная игра между командами пройдёт уже весной.