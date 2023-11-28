Мостовой рассказал, что думает о матче «Динамо» - «Зенит»

Экс-футболист национальной сборной России Александр Мостовой поделился мнением о поединке ¼ финала Кубка страны между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом».

«Динамо» может повторить прошлогодний успех и выбить «Зенит», но питерцы тоже это помнят. С учётом нынешнего формата у меня вообще никаких ожиданий, потому что никто не вылетает», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матч «Динамо» - «Зенит» пройдет в среду, 29 ноября, на московском стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи запланировано в 18:15 по столичному времени.

В Премьер-лиге питерцы занимают первое место, а москвичи – третье.