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Гаджиев: «Между «Локомотивом» и «Балтикой» нет слишком большой разницы»

28 Ноября 2023 • 13:52 Комментировать
Балтика
...
Локомотив Москва
1 2.75 X 3.40 2 2.60
Через 2 ч. 44 мин.

Бывший наставник «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев сравнил уровень московского «Локомотива» и калининградской «Балтики». Эти клубы скоро встретятся между собой в Кубке России.

«Между соперниками нет слишком большой разницы. «Балтика» неплохо выступает в кубке, хотя и не очень хорошо идёт в чемпионате РПЛ», – сказал Гаджиев в беседе с Vprognoze.

Напомним, «Локомотив» в последнем туре Российской премьер-лиги сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счётом 3:3, хотя «железнодорожники» ранее лидировали 3:1. Гаджиев подчеркнул, что матч с «Балтикой» будет для «Локомотива» проверкой характера.

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