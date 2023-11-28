Гаджиев: «Между «Локомотивом» и «Балтикой» нет слишком большой разницы»

Бывший наставник «Крыльев Советов» и «Анжи» Гаджи Гаджиев сравнил уровень московского «Локомотива» и калининградской «Балтики». Эти клубы скоро встретятся между собой в Кубке России.

«Между соперниками нет слишком большой разницы. «Балтика» неплохо выступает в кубке, хотя и не очень хорошо идёт в чемпионате РПЛ», – сказал Гаджиев в беседе с Vprognoze.

Напомним, «Локомотив» в последнем туре Российской премьер-лиги сыграл вничью с «Крыльями Советов» со счётом 3:3, хотя «железнодорожники» ранее лидировали 3:1. Гаджиев подчеркнул, что матч с «Балтикой» будет для «Локомотива» проверкой характера.