Булыкин назвал фаворита матча «Динамо» - «Зенит»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин дал комментарий касательно предстоящего матча между «Динамо» и петербургским «Зенитом» в рамках четвертьфинала Кубка России.

«Динамо» будет стараться повторить прошлогоднюю победу, но сейчас «Зенит» в хорошей форме. «Динамо» придётся тяжело. «Зенит» - фаворит, но «Динамо» может удивить», - рассказал Булыкин в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Поединок между «Динамо» и «Зенитом» состоится в среду, 29 ноября, на стадионе «ВТБ Арена».

Добавим, что в чемпионате России «бело-голубые» занимают третье место, а питерцы находятся на первой позиции.