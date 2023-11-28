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Кубок России

Гранат оценил шансы «Динамо» победить «Зенит»

28 Ноября 2023 • 13:24 Комментировать

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мыслями о предстоящем поединке между «бело-голубыми» и петербургским «Зенитом» в рамках ¼ финала Кубка России.

«В кубковых противостояниях никогда нет фаворита. «Зенит» набрал ход, и «Динамо» играет неплохо. «Динамо» имеет все шансы победить. «Зенит» обыгрывать можно, как показал чемпионат», - передает слова Владимира «Чемпионат».

Напомним, что кубковый поединок между «Динамо» и «Зенитом» состоится в среду, 29 ноября.

В чемпионате России москвичи занимают третье место в турнирной таблице, а «сине-бело-голубые» находятся на первой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
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