Гранат оценил шансы «Динамо» победить «Зенит»

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мыслями о предстоящем поединке между «бело-голубыми» и петербургским «Зенитом» в рамках ¼ финала Кубка России.

«В кубковых противостояниях никогда нет фаворита. «Зенит» набрал ход, и «Динамо» играет неплохо. «Динамо» имеет все шансы победить. «Зенит» обыгрывать можно, как показал чемпионат», - передает слова Владимира «Чемпионат».

Напомним, что кубковый поединок между «Динамо» и «Зенитом» состоится в среду, 29 ноября.

В чемпионате России москвичи занимают третье место в турнирной таблице, а «сине-бело-голубые» находятся на первой строчке.