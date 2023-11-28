Каряка, Евсеев и Кузнецов возглавят сборную Пути регионов в Матче звёзд Кубка России

Стали известны специалисты, которые будут руководить сборной Пути регионов в Матче звёзд Кубка России, который состоится 16 ноября на «Live Арене» в Сколково.

Журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что командой будут руководить Вадим Евсеев, который возглавляет «Кубань», а также наставники медийных команд Андрей Каряка («Родина Медиа») и Дмитрий Кузнецов (2DROTS).

Стоит отметить, что в список претендентов на роль наставников сборной Пути РПЛ входят Гильермо Абаскаль («Спартак»), который лидирует в голосовании болельщиков в официальном телеграм-канале турнира, Сергей Семак («Краснодар») и Марцел Личка («Динамо»).