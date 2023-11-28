Масалитин назвал фаворита матча «Динамо» - «Зенит»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем поединке между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом» в четвертьфинале Кубка России.

«Понятно, что в последнее время «Зенит» везде фаворит. Но «Динамо» - нелегкий соперник. Игра будет очень интересная. Но надо учитывать, какие составы будут играть, позволит ли погода», - передает слова Масалитина «Газета.Ru».

Напомним, что поединок состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в среду, 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по столичному времени.

В турнирной таблице Премьер-лиги «Динамо» занимает третье место, а «Зенит» находится на первой строчке.