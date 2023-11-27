Терехов: «Цель «Химок» - выиграть Кубок России»

Защитник подмосковных «Химок» Сергей Терехов не скрывает, что цель его команды в Кубке России весьма амбициозна – это победа в турнире.

«Наша цель — выиграть Кубок России. Это значит, что задача на матч с «Краснодаром» — победа. Да, это одна из лучших команд РПЛ, но нам теперь на поле не выходить?», - говорит Терехов для телеканала «Матч ТВ». К слову, в прошлом розыгрыше трофея «Краснодар» добрался аж до Суперфинала турнира, где лишь по пенальти уступил ЦСКА.

Напомним, что «Химки» в рамках Пути регионов сыграют против одного из лидеров РПЛ, «Краснодара». Ранее химчане выбили из турнира такие клубы как медийный 2DROTS, «Уфу» и владивостокское «Динамо».