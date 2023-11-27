Булыкин воздержался называть «Локомотив» фаворитом матча с «Балтикой»

Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин не слишком верит в свою бывшую команду. Уже завтра «Локо» предстоит сыграть в Кубке России в плей-офф Пути РПЛ с «Балтикой» в гостях и Булыкин не считает москвичей явным фаворитом.

«Они не будут выраженными фаворитами, тем более, «Балтика» хорошо играет дома. Но «Локомотив» — кубковая команда, должны включить характер и благодаря нему победить», - говорит эксперт «Газете.Ру».

Напомним, что в минувшие выходные «Локомотив» пережил драму в Самаре – ведя 3:1 в концовке клуб упустил преимущество и поделил очки с местными «Крыльями Советов» - 3:3.