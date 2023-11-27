Деменко: «Искусственное поле может помешать «Спартаку» в матче с «Оренбургом»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Оренбурга» в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

По мнению эксперта, «Спартак» ожидает непростой матч, так как команде предстоит играть на искусственном газоне.

«За счёт чего «Спартак» сможет победить в этой игре? За счёт скамейки, ведь у Абаскаля имеется хороший выбор исполнителей. А вот искусственное поле может помешать команде, в этом плане «Спартаку» будет сложновато», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится 29 ноября на стадионе «Газовик». Начало этой встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.