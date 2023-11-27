Семак рассказал, что думает о «Динамо»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче против московского «Динамо» в четвертьфинале Кубка России.

«Команда не проигрывает, набрала хороший ход. Команда находится в тройке в чемпионате, нас ждет непростой матч на поле одного из лидеров нынешнего чемпионата», - цитирует наставника «сине-бело-голубых» Sport24.

Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в среду, 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

В РПЛ «Зенит» занимает первое место, а «Динамо» идет третьим.

Семак: «Против «Динамо» выйдут сильнейшие»