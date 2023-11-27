Семак: «Против «Динамо» выйдут сильнейшие»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о предстоящей встрече с московским «Динамо» в рамках ¼ финала Кубка России.

«Все мысли и силы направлены на подготовку к матчу против «Динамо». Состав будет оптимальным на день матча. На поле выйдут сильнейшие», - передает слова специалиста Sport24.

Напомним, что поединок «Динамо» и «Зенита» пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в среду, 29 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 по московскому времени.

В Российской премьер-лиге «Зенит» набрал 33 балла и занимает первую строчку. «Динамо» (28) занимает третье место.