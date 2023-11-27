Стало известно, сколько билетов продано на матч «Динамо» - «Зенит»

На этой неделе состоится первый поединок четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом».

Согласно информации журналистов «Спорт-Экспресса», на это противостояние продано более 15 тысяч билетов. Встреча состоится на московском стадионе «ВТБ Арена» в среду, 29 ноября. Начало игры запланировано в 18:15 по московскому времени.

Добавим, что в Российской премьер-лиге «Зенит» набрал 33 балла и занимает первое место после 16 туров. «Динамо», в свою очередь, с 28 очками располагается на третьей позиции.