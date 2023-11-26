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Деограсия:  У нас будет небольшая ротация в матче со «Спартаком»

26 Ноября 2023 • 16:10 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
29.11 16:00

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал, каким будет состав на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака».

Испанский специалист отметил, что будет небольшая ротация, и будут играть те, у кого не так много минут в чемпионате России.

«Ребята играли так на протяжении всего Кубка России, и у них это неплохо получалось. Поэтому ротация у нас будет, да», - приводит слова Деограсии «Матч ТВ».

Напомним, что уральский клуб сыграет против «Спартака» в среду, 29 ноября, на своём поле. Свисток о начале поединка прозвучит в 16:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург Давид Деограсия ещё теги

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