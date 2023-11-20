Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Торпедо» представило зелёную форму, посвящённую победе в Кубке России фото

20 Ноября 2023 • 17:31 Комментировать

Пресс-служба столичного «Торпедо» представила новую форму команды – она выполнена в зелёной расцветке. Верхняя часть игровой майки украшена белыми полосами, от шеи к низу идёт ряд пуговиц.

Форму в клубе решили посвятить одному из самых важных трофеев в истории торпедовцев — победе в первом розыгрыше Кубка России. Он прошёл в 1993 году, недавно завоеванию трофея исполнилось 30 лет.

Напомним, что этот сезон торпедовцы Москвы не совсем удачно проводят в Мелбет-Первой лиге. Сейчас у команды под руководством молодого российского тренера Артёма Горлова в активе 23 очка и 10 место турнирной таблицы. В прошлом сезоне клуб выступал в Премьер-лиге.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Ноября
17:31 · Кубок России
«Торпедо» представило зелёную форму, посвящённую победе в Кубке России фото
13:31 · Кубок России
​Фомин высказался о попадании на «Зенит» в Кубке России
19 Ноября
10:10 · Кубок России
Фомин отреагировал на слова Семака о календаре Кубка России
17 Ноября
12:38 · Кубок России
Семак назвал странным календарь Кубка России
11:33 · Кубок России
Вратарь «Динамо» Лещук высказался о кубковом матче с «Зенитом»
10:05 · Кубок России
Кассьерра: «Зенит» давно не выигрывал Кубок Росси, мы поборемся за этот трофей»
16 Ноября
20:38 · Кубок России
​Гафин высказался о попадании «Динамо» на «Зенит»
09:01 · Кубок России
Сиваков: «Оренбург» рассчитывает пройти «Спартак» 2
15 Ноября
19:30 · Кубок России
Тренеры под каким знаком зодиака чаще всех выигрывали Кубок России
19:09 · Кубок России
Медина – лидер по созданным голевым моментам на групповом этапе Кубка России
11:03 · Кубок России
Гендиректор «Динамо»: «С «Зенитом» будем играть на победу»
14 Ноября
16:08 · Кубок России
Карпукас — о противостоянии против «Балтики» в Кубке России: «Будет непросто, но интересно»
11 Ноября
14:30 · Кубок России
​ЭСК вынесла вердикт по нашумевшему пенальти Соболева
09 Ноября
19:59 · Кубок России
​Обнародовано расписание первых матчей плей-офф Кубка России
15:20 · Кубок России
​Тренер «Акрона» Калешин дисквалифицирован на три кубковых матча
Все новости