Пресс-служба столичного «Торпедо» представила новую форму команды – она выполнена в зелёной расцветке. Верхняя часть игровой майки украшена белыми полосами, от шеи к низу идёт ряд пуговиц.

Форму в клубе решили посвятить одному из самых важных трофеев в истории торпедовцев — победе в первом розыгрыше Кубка России. Он прошёл в 1993 году, недавно завоеванию трофея исполнилось 30 лет.

Напомним, что этот сезон торпедовцы Москвы не совсем удачно проводят в Мелбет-Первой лиге. Сейчас у команды под руководством молодого российского тренера Артёма Горлова в активе 23 очка и 10 место турнирной таблицы. В прошлом сезоне клуб выступал в Премьер-лиге.