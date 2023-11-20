​Фомин высказался о попадании на «Зенит» в Кубке России

В четвертьфинале верхней части турнирной сетки Кубка России соперником «Динамо» стал «Зенит». О попадании на чемпиона России последних лет высказался полузащитник «бело-голубых» Даниил Фомин.

«В том году мы прошли «Зенит», а вылетели от команды Первой лиги. Сейчас посмотрим, как будет. Шансы есть, всё будет зависеть от нас. Конечно, соперник интересный, будем играть», - цитирует Фомина ТАСС.

Первый кубковый матч между «Динамо» и «Зенитом» пройдёт 29 ноября в Москве на поле «ВТБ Арены». А ответный поединок состоится уже весной.

Отметим, что в Премьер-лиге «Динамо» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице.