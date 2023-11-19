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Кубок России

Фомин отреагировал на слова Семака о календаре Кубка России

19 Ноября 2023 • 10:10 Комментировать

Хавбек столичного «Динамо» Даниил Фомин поделился мнение о календаре Кубка России.

«Мы сколько играем, что чемпионат заканчивается 18-м или 19-м туром зимой, а потом весной продолжается. Часто команды за полгода меняются. Это часть нашего климата, нашего футбола», - рассказал полузащитник столичного клуба в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Ранее рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал странным формат проведения матчей ¼ финала Кубка страны.

Напомним, что «Динамо» встретится как раз с петербургским коллективом на четвертьфинальной стадии турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Семак Даниил Фомин ещё теги
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