Фомин отреагировал на слова Семака о календаре Кубка России

Хавбек столичного «Динамо» Даниил Фомин поделился мнение о календаре Кубка России.

«Мы сколько играем, что чемпионат заканчивается 18-м или 19-м туром зимой, а потом весной продолжается. Часто команды за полгода меняются. Это часть нашего климата, нашего футбола», - рассказал полузащитник столичного клуба в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Ранее рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал странным формат проведения матчей ¼ финала Кубка страны.

Напомним, что «Динамо» встретится как раз с петербургским коллективом на четвертьфинальной стадии турнира.