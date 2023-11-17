Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о Кубке России и Мелбет-Первой лиге.

- Формат Кубка России не видится мне оптимальным, но он новый, а я как раз за новизну. Кубок сейчас получается как чемпионат, хотя он должен быть чем-то другим. Я понимаю, что без еврокубков мало матчей и так далее. С одной стороны, больше игр – это хорошо для самих клубов. Болельщики, условно, «Спартака», предпочтут четыре или шесть раз выиграть у ЦСКА и «Локомотива», а не у «Урала» или «Рубина». Раньше клубы РПЛ тоже встречались между собой в плей-офф Кубка, но это была, скажем так, их заслуга, им нужно было для этого проходить дальше. А сейчас все попадают в общие группы на жеребьёвку, и потом половина из них опять играет друг с другом.

В прошлом сезоне Кубок спасли результаты «Акрона», который выбил из турнира четыре московских клуба. Я за такие амбициозные частные проекты. «Тюмень» лидирует в Первой лиге – важно, чтобы футбол в Сибири и на Дальнем Востоке не умер окончательно. Надеюсь, в РПЛ в новом сезоне выйдут новые имена, периферийные клубы. Но если «Аланию» опять не допустят из-за стадиона, то зачем тогда играть? И в нижней части таблицы Первой лиги есть интрига. Бывает, что команды вылетают оттуда рано, но «Ленинградец», «Кубань», «Волгарь» сейчас не отстали далеко от остальных.