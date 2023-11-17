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Кубок России

Семак назвал странным календарь Кубка России

17 Ноября 2023 • 12:38 Комментировать

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о формате проведения четвертьфинальных матчей Кубка России.

«Встречи четвертьфинальной стадии проводятся с разницей более чем в три месяца. Думаю, спустя такой срок у команд могут быть совсем другие составы... Так что для меня это немножко странно», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в четвертьфинале Кубка страны петербургский коллектив встретится с московским «Динамо».

После 15 туров чемпионата России «Зенит» набрал 30 баллов и занимает второе место в таблице. «Сине-бело-голубые» отстают от лидера на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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