Семак назвал странным календарь Кубка России

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о формате проведения четвертьфинальных матчей Кубка России.

«Встречи четвертьфинальной стадии проводятся с разницей более чем в три месяца. Думаю, спустя такой срок у команд могут быть совсем другие составы... Так что для меня это немножко странно», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в четвертьфинале Кубка страны петербургский коллектив встретится с московским «Динамо».

После 15 туров чемпионата России «Зенит» набрал 30 баллов и занимает второе место в таблице. «Сине-бело-голубые» отстают от лидера на два очка.