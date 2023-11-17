Вратарь «Динамо» Лещук высказался о кубковом матче с «Зенитом»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался касательно предстоящей встречи с петербургским «Зенитом» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Интересно играть с сильным соперником. С любой командой в Кубке было бы интересное противостояние. Пройдём - хорошо. Не пройдём, будем играть через нижнюю сетку», - передает слова вратаря столичного коллектива «Чемпионат».

Напомним, что поединок между «Динамо» и «Зенитом» состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало матча запланировано в 18:15 по местному времени.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает второе место, в «Зенит» - второе.