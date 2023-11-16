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Кубок России

Сиваков: «Оренбург» рассчитывает пройти «Спартак»

16 Ноября 2023 • 09:01 Комментировать (2)

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков поделился мыслями о предстоящем противостоянии с московским «Спартаком» в ¼ финала Кубка России.

«Я лично доволен, что попали на «Спартак». Будут интересные матчи. Рассчитываем пройти как можно дальше. Хотим выиграть Кубок», - передают слова футболиста «Известия».

Напомним, что матч плей-офф Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Оренбургом» состоится в марте следующего года.

После первого круга Российской премьер-лиги «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то подопечные Гильермо Абаскаля идут на шестой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Сиваков Оренбург ещё теги
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Комментарии (2)
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nadezhda
16 Ноября 2023 в 09:31
Блажен кто верует!
Volond
16 Ноября 2023 в 09:09
Молодцы какие
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