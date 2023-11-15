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Кубок России

Тренеры под каким знаком зодиака чаще всех выигрывали Кубок России

15 Ноября 2023 • 19:30 Комментировать

Во время паузы на международные матчи в пресс-службе Кубка России посчитали: тренеры, рождённые под каким знаком зодиака чаще выигрывали турнир?

Победили - тельцы – рождённые под этим знаком специалисты приводили свою команду к успеху 10 раз. Среди них Юрий Сёмин (аж шесть раз), Леонид Слуцкий, Анатолий Бышовец и Ваит Талгаев.

На втором месте тренеры-львы – шесть побед: Игорь Черевченко, Валерий Газзаев, Паоло Ваноли и Владимир Федотов.

Третья строчка у козерогов, раков и рыб – у представителя каждого знака по три победы в турнире. В их числе Олег Романцев (козерог), Миодраг Божович, Марко Николич и Юрий Миронов (раки), Зико, Сергей Семак и Лучано Спаллетти – рыбы.

По два Кубка России у дев – это Дмитрий Парфёнов и Курбан Бердыев. А также у скорпионов – Анатолий Давыдов и Константин Бесков. Одна победа у представителя весов – это Андре Виллаш-Боаш.

«Обидно за овнов, близнецов, стрельцов и водолеев», - добавили в пресс-службе Кубка.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Леонид Слуцкий Валерий Газзаев Кубок России Олег Романцев ещё теги
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