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Кубок России

Медина – лидер по созданным голевым моментам на групповом этапе Кубка России

15 Ноября 2023 • 19:09 Комментировать

Полузащитник столичного «Спартака» Хесус Медина стал лучшим игроком группового этапа Кубка России по числу созданных голевых моментов. Подробностями делится пресс-служба турнира.

Так, парагваец создал для своих партнёров девять голевых моментов. Это лучший результат за шесть туров группового этапа. Второй в рейтинге – атакующий полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук – у него восемь голевых моментов. Третье место с семью моментами делят сразу три игрока – это защитник покинувших турнир «Крыльев Советов» Гленн Бейл, нападающий «Спартака» Квинси Промес и форвард столичного «Динамо» Фёдор Смолов.

Отметим, что 26-летний Медина сыграл в Кубке всего в четырёх матчах, в которых отметился двумя ассистами.

Ранее был назван игрок, который стал лидером по голевым моментам в первом круге РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фёдор Смолов Антон Миранчук Гленн Бейл Хесус Медина Квинси Промес ещё теги
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