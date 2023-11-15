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Гендиректор «Динамо»: «С «Зенитом» будем играть на победу»

15 Ноября 2023 • 11:03 Комментировать

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о предстоящих матчах против петербургского «Зенита» в Кубке России.

«С «Зенитом» мы будем играть на победу. Для нас это хорошая афиша. Уверен, что придёт много зрителей на этот матч. Ждём всех», - передает слова руководителя ТАСС.

Первая встреча между «Динамо» и «Зенитом» состоится 29 ноября на стадионе в Москве.

После 15 туров чемпионата России москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице. Петербургский клуб, в свою очередь, располагается на второй позиции, отставая от лидирующего «Краснодара» на два пункта.

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