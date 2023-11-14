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Карпукас — о противостоянии против «Балтики» в Кубке России: «Будет непросто, но интересно»

14 Ноября 2023 • 16:08 Комментировать

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против «Балтики».

Игрок отметил, что калининградская команда является хорошим соперником, после матча против которой в первом круге РПЛ остались двоякие ощущения.

«Повели в первом тайме 3:0, но в итоге тяжелая победа 3:2. Будет непросто, но интересно», - приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

Напомним, что первая игра в двухматчевом противостоянии пройдёт 28 ноября в Калининграде, ответная же встреча состоится 12-14 марта (точная дата будет объявлена позже). 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Балтика Артём Карпукас ещё теги
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