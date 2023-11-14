Карпукас — о противостоянии против «Балтики» в Кубке России: «Будет непросто, но интересно»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против «Балтики».

Игрок отметил, что калининградская команда является хорошим соперником, после матча против которой в первом круге РПЛ остались двоякие ощущения.

«Повели в первом тайме 3:0, но в итоге тяжелая победа 3:2. Будет непросто, но интересно», - приводит слова Карпукаса «Матч ТВ».

Напомним, что первая игра в двухматчевом противостоянии пройдёт 28 ноября в Калининграде, ответная же встреча состоится 12-14 марта (точная дата будет объявлена позже).