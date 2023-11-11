​ЭСК вынесла вердикт по нашумевшему пенальти Соболева

В первый вечер ноября «Краснодар» на выезде обыграл «Спартак» в кубковом матче со счётом 3:2. Нашумевшим эпизодом стал пенальти в исполнении Александра Соболева. Гол не был засчитан, поскольку ВАР усмотрел два касания со стороны бьющего игрока.

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК РФС) рассмотрела эпизод и поддержала решение арбитра Евгения Буланова об отмене взятия ворот. В пояснении говорится, что Соболев действительно дважды коснулся мяча.

«…сперва сдвинув его с места левой ногой, а потом совершив удар по мячу правой ногой, что является нарушением правил бьющим игроком…» - говорится в сообщении на сайте РФС.

Напомним, что «Спартак» ещё до той игры обеспечил себе первое место в группе Кубка России.