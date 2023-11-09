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​Тренер «Акрона» Калешин дисквалифицирован на три кубковых матча

09 Ноября 2023 • 15:20 Комментировать

Наставник «Акрона» Евгений Калешин получил дисквалификацию на три матча Кубка России. Об этом представителям СМИ рассказал Артур Григорьянц, который является главой Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Причиной дисквалификации стало оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики в отношении ассистента судьи. Произошло это на матче против «Волгаря» в начале ноября. Тогда «Акрон» проиграл с минимальным счётом и вылетел из турнира.

«Акрон» выступает в Мелбет-Первой лиге, где на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Кдк Рфс Евгений Калешин Артур Григорьянц Акрон ещё теги
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