Игрок «Ростова» Байрамян: «ЦСКА — крепкий орешек, но мы хотим выиграть Кубок»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о противостоянии с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

Футболист назвал «армейцев» серьёзным соперником, отметив при этом, что «Ростов» рассчитывает выиграть турнир.

«ЦСКА — крепкий орешек. Это гранд российского футбола, с ними всегда сложно играть. Фаворита не назову, но мы хотим выиграть Кубок», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

Напомним, первый матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится 28 ноября, а ответная встреча запланирована на март следующего года. Отметим, что московский клуб является действующим обладателем Кубка России.