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Игрок «Ростова» Байрамян: «ЦСКА — крепкий орешек, но мы хотим выиграть Кубок»

09 Ноября 2023 • 13:56 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
28.11 14:00

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о противостоянии с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

Футболист назвал «армейцев» серьёзным соперником, отметив при этом, что «Ростов» рассчитывает выиграть турнир.

«ЦСКА — крепкий орешек. Это гранд российского футбола, с ними всегда сложно играть. Фаворита не назову, но мы хотим выиграть Кубок», — приводит слова Байрамяна «Матч ТВ».

Напомним, первый матч между «Ростовом» и ЦСКА состоится 28 ноября, а ответная встреча запланирована на март следующего года. Отметим, что московский клуб является действующим обладателем Кубка России.  

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