Чернов высказался об итогах жеребьёвки Кубка России

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о результатах жеребьёвки четвертьфинала плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, что «красно-белые» сыграют против «Оренбурга».

Игрок отметил, что на таких стадиях нет слабых команд, поэтому хочется сыграть надёжно и пробиться в следующий раунд.

«В конце ноября в Оренбурге погода будет уже не очень — будет холодно. Играли в такую погоду, ничего страшного. Для всех будут равные условия», - приводит слова Чернова «Чемпионат».

Напомним, что первые матчи 1/4 финала пройдут 28-30 ноября, а ответные — 12-14 марта. Точные даты станут известны позже.