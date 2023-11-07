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Кубок России

Чернов высказался об итогах жеребьёвки Кубка России

07 Ноября 2023 • 16:19 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
28.11 14:00

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о результатах жеребьёвки четвертьфинала плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

Напомним, что «красно-белые» сыграют против «Оренбурга».

Игрок отметил, что на таких стадиях нет слабых команд, поэтому хочется сыграть надёжно и пробиться в следующий раунд.

«В конце ноября в Оренбурге погода будет уже не очень — будет холодно. Играли в такую погоду, ничего страшного. Для всех будут равные условия», - приводит слова Чернова «Чемпионат».

Напомним, что первые матчи 1/4 финала  пройдут 28-30 ноября, а ответные — 12-14 марта. Точные даты станут известны позже. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург Никита Чернов ещё теги

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