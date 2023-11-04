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Кубок России

​Наумов пояснил, почему ему не по душе формат четвертьфинала Фонбет Кубка России

04 Ноября 2023 • 20:51 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов настороженно относится к четвертьфинальной стадии Фонбет Кубка России. По его словам, проблемой является временная разница между первым и ответным матчем в четвертьфинальных парах.

- Между первым и ответным матчами четвертьфинала такая пропасть времени, что неизвестно, как изменятся команды за этот период. Конечно, обе встречи нужно было играть в нынешнем году, - цитирует слова Наумова Vprognoze.ru.

Напомним, что первые матчи четвертьфиналов Фонбет Кубка России состоятся в конце ноября, а ответные - уже после зимней паузы, в середине марта.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов
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